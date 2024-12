Top-games.it - GUIDA LORDS of the FALLEN tutti gli Anelli

Leggi su Top-games.it

Un Anello per domarli, un Anello per trovarli, un Anello per ghermirli e nel buio incatenarli. ma no non siamo nell’universo Tolkeniano bensi a Mournstead e più precisamente nellaof theglidel gioco.Tantisono stati collocati nelle grandi lande della creatura di Hexworks, alcuni senza grandi vantaggi nell’indossarli, mentre altri, possono potenziare il personaggio fino a concedergli resistenze o abilità prima nulle.Stiamo raccogliendoglisparsi per Mounrstead quindi ricorda di visionare frequentemente questacosi da non perderti nessun nuovo anello diof the.N.B. LAè in continuo aggiornamento.of thegliGliinof thesono gioielli indossabili che, una volta equipaggiati forniscono un bonus al personaggio.