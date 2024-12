Gli Spurs non cambiano il modo in cui giocano dice il recordman Salah

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-22 21:32:40 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:Mohamedha paragonato la vittoria del Liverpool in casa del Tottenham alla sconfitta del Manchester City contro glidopo aver segnato due gol e stabilito domenica un nuovo record in Premier League.I Reds sono saliti di quattro punti in testa alla classifica vincendo 6-3 con l’aiuto di due gol e due assist di, che è il primo giocatore nella storia della Premier League a raggiungere 10 gol e 10 assist entro Natale.Il risultato è stato l’ultima partita lussuosamente divertente che ha coinvolto il Tottenham, 11esimo in classifica, con il calcio rischiosamente offensivo dell’allenatore Ange Postecoglou che ha prodotto una vittoria per 4-0 in casa del City il 23 novembre.