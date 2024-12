Anteprima24.it - FOTO/ Il sindaco brinda al Natale: “Serenità per gli avellinesi”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Che sia un anno pieno di soddisfazioni per tutti gli.Auguro un buonche tutti possano trascorre queste feste con tranquillità, con gli affetti più cariin”Così ildi Avellino, Laura Nargi, durante il tradizionale scambio di auguri dia Palazzo di città con dipendenti e giornalisti.Ilpoi rilancia l’attività della sua amministrazione in vista del nuovo anno promettendo nuovi e importanti traguardi:“Riprendiamo da qui, da dove sia, dalla nostra Casa comunale- dice ancora Nargi- Gli auguri più importanti li rivolgo ai nostri dipendenti comunali, la vera spina dorsale della macchina amministrativaDa qui parte tutto e grazie a loro, a tutto il che stiamo facendo dei progressi molti importanteAbbiamo raggiunto obiettivi grandi e grazie a loro faremo cose importante per la città di Avellino tutti insiemi”.