Federica Nargi | Ballando? Ho dato tutto Percorso di fatica senza escamotage

Attraverso il proprio profilo Instagram,, ex velina, ha voluto commentare così la sua esperienza acon le Stelle, chiusasi al terzo posto: "Si chiude qui un’esperienza che porterò per sempre nel cuore.con le Stelle non è stato solo un programma, ma unche mi ha messa alla prova sotto ogni aspetto: fisico, emotivo e personale. Ho messo l’anima, l’amore e tutta la passione che ho, e mi sono messa a nudo, con tutte le mie fragilità e i miei punti di forza. È stato un viaggio intenso, difficile e bellissimo, che mi ha trasformata. Ma non sarebbe mai stata la stessa cosadi te Maestro Luca Favilla, sei stato una guida, un compagno di avventura e hai avuto una pazienza infinita con me. Hai tirato fuori una parte di me che nemmeno io pensavo di avere e hai creduto in ogni nostra idea folle trasformandola in qualcosa di unico.