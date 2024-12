Ilfattoquotidiano.it - “Embolia da liquido amniotico”, l’ipotesi per la morte durante il parto di Andreea Mihaela Antochi e del figlio

“C’è una ragionevole certezza, anche se non ancora assoluta, che ladella signorasia stata provocata dada“. A riferirlo è Ferdinando Mauro Miranda, il legale di Florin Catalin Lovin, marito di, la 30enne di origine romena deceduta al Policlinico San Matteo di Paviailinsieme a Sasha Andrei, il bambino che portava in grembo.L’avvocato ha rilasciato la dichiarazione all’Ansa subito dopo l’autopsia sui corpi della donna e del bimbo effettuata all’istituto di Medicina Legale dell’Università di Pavia. “È stato trovatonei polmoni della donna – ha aggiunto l’avvocato Miranda -: questo potrebbe in teoria essere provocato da un’infezione polmonare, ma non c’erano stati sintomi nei giorni precedenti, o da una sofferenza cardiaca, molto rara in una persona ancora così giovane che tra l’altro non aveva mai manifestato problemi del genere.