Cura Ranieri doppiati De Rossi e Juric | 18 gol 14 marcatori ed xG alle stelle

Che con l’arrivo dile cose sarebbe migliorate era un augurio che affondava su radici solide, visto il passato del tecnico, ma per nulla scontato. Qualche basso, come quello di Como, era preventivabile data la situazione in cui l’ex Cagliari era stato gettato, ma da settimane si vede una squadra che lotta, che ha amore per la maglia ed anche idee tattiche semplici ma logiche ed efficaci. Gli accorgimenti portati dall’natore si riflettono in numeri che fotografano perfettamente il cambio di passo.A cominciare dreti siglate, doveha letteralmente doppiato De: 17 in 16 partite con le due precedenti guide tecniche, 18 gol in 8 con il 73enne di Testaccio. Se con l’ex “capitan futuro” la squadra era ancora sotto rodaggio, è con il (forse) pmonatore del Southampton che le cose sono peggiorate, vista la scarsa produttività offensiva dimostrata e i tanti giocatori chiave in ombra, o perché lasciati in panchina o perché non messi nelle condizioni di rendere.