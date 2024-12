Cultweb.it - Cosa succederà ora tra Blake Lively e Justin Baldoni dopo la denuncia dell’attrice per molestie sessuali? Risponde un esperto

La recentedicontropersta scuotendo Hollywood. L’attrice ha dichiarato che il regista e co-protagonista di It Ends with Us non solo l’ha molestata sul set, ma ha anche orchestrato una campagna per distruggerne la reputazione. Le risposte da entrambe le parti sono contrastanti e le accuse sollevano domande cruciali sul trattamento delle donne nell’industria cinematografica. Ora, tutte le attenzioni sono puntate sulle possibili vie legali: sarà una mediazione o un processo in tribunale? Secondo l’avvocato Gregory Doll, interpellato in esclusiva da People, il caso potrebbe essere risolto attraverso una mediazione, un approccio comune a Hollywood per evitare un lungo processo. Tuttavia, il livello personale delle accuse potrebbe spingerea perseguire un’azione legale completa, specialmente se emergessero prove aggiuntive durante la fase di scoperta, come messaggi e-mail o testi che confermino ulteriori dettagli delle sue affermazioni.