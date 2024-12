Ilfattoquotidiano.it - Cane randagio si rifugia sotto la scrivania di un call center: l’impiegata lo trova e gli salva la vita

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Era solo, apparentemente confuso e disorientato, rannicchiato con sguardo triste e colpevoleladi un. È quello il momento che ha cambiato per sempre ladi Tato. La storia, raccolta dalla psicologa Valeria Randone per La Repubblica, è di quelle che commuovono. Non tanto per come è avvenuto il magico incontro, quanto per quello che è successo dopo, ovvero quando la decisione presa d’istinto da Clara, nome di fantasia, è stata sufficiente are ladelche, impaurito e sporco di fango, si era rintanatola sua.Clara, infatti, è impiegata di un. Un lavoretto che lei ha scelto di accettare in attesa di completare i suoi studi da fisioterapista. Quello dell’incontro è un giorno come gli altri: va al lavoro, si siede alla suae inizia a rispondere alle decine di telefonate che riceve ogni giorno.