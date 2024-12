Bergamonews.it - Bramani: “Presto il cantiere per rifare via Manzoni, fondamentale il rapporto con l’Università”

Dalmine. Sei mesi fa la conferma per il-bis. Il sindaco di Dalmine Francescotraccia il bilancio di questi primi 180 giorni del suo secondo mandato.Può raccontarci un momento significativo di questi primi mesi da primo cittadino?Sicuramente un momento significativo di questi primi mesi di mandato è stata la rassicurazione ricevuta dal Rettore deldegli Studi di Bergamo sulla permanenza della facoltà di Ingegneria a Dalmine. Dalmine, da sempre città industriale, sta assumendo sempre più un ruolo importante nel mondo universitario e accademico. Altri momenti che citerei, nonostante il breve lasso di tempo trascorso dall’elezione, sono: la recente inaugurazione dell’edificio “Ex Cral”, palazzo dal valore storico che da anni era abbandonato e che ora sarà a disposizione di tutti i cittadini;la conferma della futura apertura di un centro di neuropsichiatria infantile; i lavori sul nuovo svincolo autostradale, ormai quasi completati, che non solo Il nuovo svincolo non solo migliorerà la mobilità e l’accessibilità della città, ma avrà anche un impatto positivo sull’economia locale, facilitando i collegamenti con altre aree e potenziando la competitività del territorio.