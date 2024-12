Ilveggente.it - Berrettini, pericolo scampato: ci è mancato poco

Matteoha sudato freddo: ecco quale rischio ha corso.Si torna sempre dove si è stati bene, dove si è stati felici. E ne sa qualcosa Matteo, che, nelle scorse ore, archiviata la parentesi della pre-season in Spagna, ha fatto ritorno a casa. Trascorrerà il Natale in famiglia, ma anticipando cenone e pranzo del 25 perché proprio in quel giorno lì dovrà partire per l’Australia.: ci è(LaPresse) – Ilveggente.itPrima di spiccare il volo per la terra dei canguri, però, si è concesso una tappa in un luogo a lui assai caro, vale a dire il circolo Aniene di Roma. Lì, quando era ancora adolescente, ha mosso i primi passi verso il successo, non sapendo ancora quante gioie e soddisfazioni gli avrebbe riservato, poi, il futuro. Nella Capitale, manco a dirlo, è stato sommerso dall’affetto dei tifosi ed anche di domande, considerando che la stampa gliene ha riservate, in effetti, un bel po’.