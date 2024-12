Gamberorosso.it - "Abbuffarsi" a Natale e il linguaggio tossico della dieta. Le parole che non dovrebbero mai essere dette

Lesono importanti. Ma ogni anno, con l’arrivo di dicembre, torna l’incubo delle “abbuffate” natalizie: un coro di consigli per evitare di ingrassare, bilance pronte a puntare il dito e il mantra del detox post festivo. Ma quanto è tossica questa narrativa? E perché continua a farci sentire sbagliati proprio nei giorni dedicati alla convivialità? Dai social ai talk show, passando per articoli e programmi radio, il leitmotiv è sempre lo stesso: evitare di “” durante le feste. Ma dietro questi "consigli", c'è molto di più. Secondo i dati del ministeroSalute, oltre tre milioni di persone in Italia soffrono di disturbinutrizione e dell’alimentazione (Dna), con un preoccupante aumento dei casi tra i bambini: si registrano sintomi tipici dell’adolescenza già a 8-9 anni.