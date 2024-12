Zonawrestling.net - WWE: Netflix Lancia RAW in diverse nazioni a partire da gennaio 2025, l’Italia dovrà attendere

WWE RAW arriverà presto su. Il primo episodio sarà trasmesso il 6dall’Intuit Dome di Los Angeles.ha confermato nuovi dettagli sulla prossima acquisizione di WWE RAW, inclusa la data in cui i fan potranno accedere al programma e le regioni del Mondo in cui sarà disponibile.È stato specificato che WWE RAW sarà disponibile esclusivamente sunegli Stati Uniti e nei loro territori. Questo include Samoa Americane, Guam, Isole Marshall, Micronesia, Isole Marianne, Palau, Porto Rico e Isole Vergini Americane. Oltre agli Stati Uniti, WWE RAW sarà accessibile suin diversi paesi del Mondo. Questi includono: Argentina, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Ecuador, Messico e Perù nelle Americhe. RAW su, ma non in Italia: Ecco dove sarà disponibileNonostante l’entusiasmo per l’arrivo di WWE RAW suinregioni del Mondo,non è attualmente inclusa tra i paesi europei che trasmetteranno lo show sulla piattaforma.