Iltempo.it - Vincono Guaccero e Pernice. Chi altro sale sul podio di Ballando

con le stelle hanno trionfato la bravura e l'amore. Biancae Giovanni, coppia in pista e nella vita, sono i vincitori dell'edizione 2024 del dancing-show più seguito della tv. Dopo una sfida al cardiopalma con Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca (che, sebbene abbiano fatto squadra solo in un secondo momento, hanno dato prova di forte intesa e determinazione), la conduttrice e il suo maestro hanno alzato la coppa al cielo. "È la prima volta che vinco qualcosa ed è bellissimo", ha detto lei, commossa, subito dopo la premiazione. Terzo posto, invece, per Federica Nargi e Luca Favilla,duo di fuoriclasse che in questi mesi ha dimostrato di sapersi adeguare a qualsiasi stile e situazione. ''Sono state tre settimane toste e in particolare l'ultima perché abbiamo dovuto recuperare tutto quello che non avevamo fatto prima insieme'', ha detto Federica Pellegrini nel corso della puntata per raccontare a chi non ha seguito la gara le difficili vicissitudini che hanno dovuto affrontare dopo l'abbandono del suo ex maestro Angelo Madonia.