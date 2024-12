Notizie.com - Smishing: cos’è, come funziona e come proteggersi dalla nuova truffa online di Natale alimentata dall’IA

Leggi su Notizie.com

Si chiamaed è un mix tra phishing ed sms: ladidall’Intelligenza artificiale. Com’è noto, gli acquistisono da sempre terreno fertile per itori. Il fenomeno si sta diffondendo a macchia d’olio nel periodo di, perché è quello in cui si fanno più regali ed è possibile usufruire di maggiori promozioni e sconti.di– notizie.comL’uso sempre più allargato dell’IA sta rendendo più semplice e automatico per i delinquenti, trovare il malcapitato di turno. Ladisi chiama, perché combina il phishing con gli sms.Il phishing, ricordiamolo, si concretizza principalmente con messaggi di posta elettronica apparentemente provenienti da istituti finanziari o siti web che richiedono l’accesso dopo una registrazione.