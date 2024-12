Ilgiornaledigitale.it - Nuova Citroen Mehari: torna la spiaggina francese, sarà elettrica?

Leggi su Ilgiornaledigitale.it

Celeberrima per il suo look da auto sbarazzina, laè stata un’automobile iconica lanciata dalla Casatra il 1968 ed il 1987. L’auto era realizzata su base 2CV e faceva parte di quelle auto realizzate fuori dagli schemi per ridare alla gente la voglia dire a respirare la vita dopo gli orrori della guerra e le fatiche della ricostruzione.L’auto ispirava allegria ed era realizzata soprattutto per chi voleva una vettura pratica per le località di mare. Laè stata prodotta in quasi 145 mila esemplari. Assieme a lei vennero realizzate altre auto dall’aspetto simpatico: Fiat 600 jungla, Mini Moke, Renault Rodéo e Volkswagen Pescaccia.Lapotrebbere nei prossimi anni? Difficile da dire ad oggi, certo è che un’auto, di piccole dimensioni, dall’aspetto simpatico potrebbe essere nelle corde del costruttoreche da sempre ci ha abituati a vetture “strane”.