Montoro, revocata l’ordinanza di divieto di utilizzo dell’acqua

Tempo di lettura: 2 minuti Terminata l’emergenza idrica a. La conferma arriva dal sindaco, Salvatore Carratù che ha firmato la revoca deldil’acqua. “Cari Concittadini, finalmente l’emergenza idrica è completamente rientrata – si legge – Capisco che sono stati giorni molto particolari per tutti noi e, da Sindaco, avendo appreso, nell’ambito di una richiesta di controllo che doveva essere un fatto di routine, di una situazione così grave, non ho potuto fare altro che bloccare immediatamente il consumoper uso umano. Mi scuso con i tanti nostri concittadini per i quali la comunicazione è stata insufficiente o deficitaria, ma quando si scrive “per uso umano” si intende che l’impiegodeve essere evitata in tutte quelle attività che possono avere a che fare con la persona.