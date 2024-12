Lapresse.it - Mondiale per Club, Conegliano batte Tianjin e diventa campione del mondo

Leggi su Lapresse.it

L’Imocoha vinto ilperdi pallavolo femminile ad Hangzhou. In finale le venete hanno battuto per 3-0 le cinesi delcon i parziali di 25-21, 25-15, 25-20.Il racconto della finalePer la Prosecco Doc Imocoè il terzo titolo didelnella sua storia, dopo i successi del 2019 e del 2022. Una vittoria storica che chiude un 2024 fenomenale da parte della corazzata guidata da coach Santarelli, capace di vincere tutte le competizioni a cui ha partecipato: dalla Coppa Italia di Trieste allo Scudetto contro Scandicci, fino alla CEV Champions League di Antalya e alla Supercoppa di Roma contro Milano, per chiudere con il punto esclamativo delperin Cina, vinto peraltro contro le padrone di casa delBohai Bank. Il 3-0 ai danni della formazione cinese arriva dopo una gara non semplice, in cui le pantere hanno saputo anche soffrire, soprattutto nel primo set: sotto 14-18, la squadra di coach Santarelli è bravissima a rimontare fino al 24-20, prima della fiammata di Isabelle Haak, migliore in campo con 25 punti ma anche miglior opposto e miglior giocatrice della competizione, a chiudere il parziale.