Lo faccio per Mariotto Ballando con le stelle Selvaggia senza paura | il gesto inaspettato nel mezzo della finalissima Milly sbiancata

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Loper Guillermo”.a sorpresa da parte diLucarelli a nome del giurato assente. L’edizione 2024 dicon lesi è conclusa ieri con la vittoria di Bianca Guaccero, ma probabilmente si continuerà a parlare del programma ancora a lungo. Mai come quest’anno ci sono state polemiche, liti, discussioni e colpi di scena. L’ultimo, ieri sera, a inizio puntata, quandoCarlucci ha annunciato l’as, per motivi di salute, di Guillermo: “Ci ha mandato un certificato medico – ha detto– si è rovinato una gamba, compresi i legamenti”. La conduttrice ha poi aggiunto auguri di pronta guarigione: “Buon Natale, ti aspettiamo ancora qui a braccia aperte”. L’asdiha scatenato sul web teorie di ogni tipo. C’è chi ha messo in dubbio la spiegazione fornita da, chiedendo che il certificato medico fosse mostrato in diretta.