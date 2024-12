Lettera43.it - L’editore dell’agenzia di stampa Dire è stato legato e rapinato in casa da quattro uomini

L’imprenditore Stefano Valore, editoredi, èvittima di una rapina innella notte, nel corso della quale èimmobilizzato,a torso nudo a terra e colpito con il calcio di una pistola alla testa da un commando diincappucciati. I ladri hanno portato via gioielli e soldi dalladi Valore, rimasto sequestrato per diverse ore.ha riportato una vistosa ferita alla testa, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Le autorità hanno avviato un’indagine per identificare i responsabili e recuperare la refurtiva.Articolo completo:diindadal blog Lettera43