Juve salta tutto | l’affare è cancellato

Leggi su Sportface.it

Non arrivano buone notizie per la società bianconera che vedereche era già stato chiuso: ora èda rifareÈ già calciomercato. Ufficialmente inizierà ad inizio gennaio, ma le società si stanno muovendo ormai da settimane. Tra i club protagonisti attesi del mercato invernale c’è sicuramente lantus: i bianconeri hanno bisogno di almeno un difensore (se non due) e potrebbero intervenire anche a centrocampo (se partirà Fagioli) e in attacco.La priorità però l’ha ribadita più volte Giuntoli: la difesa. Gli infortuni di Bremer e Cabal – per entrambi la stagione è finita – hanno scompaginato i piani del Football director bianconero che è costretto a fare di necessità virtù. Serve allungare la rosa nel reparto arretrato e farlo anche il prima possibile visto che ad inizio gennaio laè attesa dall’impegno di Supercoppa e poi ci saranno le due partite decisive per la Champions.