Sondaggi politici FdI cala di 08 punti e scende sotto quota 29 per cento

Nella nuova Supermedia deirealizzata da YouTrend Fratelli d’Italiaal 28,9 per, segnando la prima discesala soglia del 29 perdall’inizio dell’anno. Il partito della presidente del Consiglio ha perso 0,8rispetto alla rilevazione di due settimane fa, il 20 marzo. Bisognerà attendere le prossime due settimane per stabilire se il calo di FdI rappresenta l’inizio di una tendenza più ampia o se si tratta di una semplice oscillazione, ma la flessione potrebbe riflettere le tensioni interne alla maggioranza sulla politica estera, l’equilibrismo della premier tra Unione europea e Donald Trump senza una posizione chiara, e le preoccupazioni legate agli effetti della politica commerciale di Washington.Il Pdal 22,7 per, il M5s torna sopra la soglia del 12 perPer quanto riguarda le altre forze politiche, il Partito democraticoal 22,7 per(-0,2), mentre il Movimento 5 stelle torna sopra il 12 per(12,1 per, +0,3).