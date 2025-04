Per quali farmaci spettano le detrazioni nel Modello 730 2025?

L'acquisto dei farmaci è una delle spese sanitarie che permettono di ottenere delle detrazioni, se inserite all'interno del Modello 730/2025. Per poter accedere a questa particolare agevolazione è però necessario conservare gli scontrini parlanti degli acquisti effettuati.I costi sostenuti per i farmaci – compresi quelli omeopatici – rientrano tra quelli che si possono scaricare dalla dichiarazione dei redditi. Ciò vale indipendentemente dal fatto che il contribuente sia tenuto a presentare il Modello 730/2025 o il Modello Redditi Persone Fisiche.Spese sanitarie nel Modello 730/2025, come si portano in detrazione i farmaci?Tra le spese sanitarie che il contribuente può portare in detrazione all'interno del Modello 730/2025 ci sono anche quelle legate all'acquisto dei farmaci. La detrazione Irpef che spetta in questo caso è pari al 19% dei costi che sono stati sostenuti.

