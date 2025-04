Leccotoday.it - Attesa finita: aperto il parcheggio da 90 posti in via Belfiore

Leggi su Leccotoday.it

al pubblico l'attesodi via. Lo spazio da 90auto sito nel rione di Germanedo è stato realizzato nell'ambito della trasformazione dell'area ex Pagani: nel tempo sono sorti condomini - opera terminata in parte - e supermercato a marchio Lidl, costruzioni che si.