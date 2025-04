La sigla di White Lotus 3 è odiata anche dal suo compositore | Non tornerò nella quarta stagione

compositore di The White Lotus, Cristobal Tapia de Veer, ha dichiarato, in un'intervista rivelatrice al The New York Times, che la terza stagione della serie HBO sarà la sua ultima. De Veer, che ha vinto tre Emmy Awards per il suo lavoro nella serie di successo, ha affermato che i prolungati scontri creativi con l'ideatore e sceneggiatore della serie, Mike White, hanno raggiunto l'apice durante la produzione della terza stagione, ragion per cui ha deciso di non collaborare con lui per la quarta. Il musicista cileno-canadese ha rivelato al Times di non essere stato d'accordo con le idee di White, per quanto riguarda la musica dello show, fin dall'inizio. Ha detto che il creatore del progetto volesse qualcosa di più simile alla "musica di sottofondo" che si potrebbe ascoltare "a Ibiza, in qualche locale con un'atmosfera rilassata e sexy", per la prima stagione.

