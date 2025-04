Angelica Gori alias Chiamamifaro | Non voglio che i miei genitori mi diano una mano in nessun modo Ho passato una vita a sentirmi dire che sono raccomandata

genitori, Giorgio Gori e Cristina Parodi, appoggiano la sua passione per la musica ma da lontano: «Siamo d'accordo sul fatto che questa cosa la devo fare per conto mio», ha spiegato. Aggiungendo che ora il suo sogno «è Sanremo» Vanityfair.it - Angelica Gori, alias Chiamamifaro: «Non voglio che i miei genitori mi diano una mano in nessun modo. Ho passato una vita a sentirmi dire che sono raccomandata» Leggi su Vanityfair.it La ventitreenne cantautrice ha spiegato che i famosi, Giorgioe Cristina Parodi, appoggiano la sua passione per la musica ma da lontano: «Siamo d'accordo sul fatto che questa cosa la devo fare per conto mio», ha spiegato. Aggiungendo che ora il suo sogno «è Sanremo»

