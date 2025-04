Anticipazioni The Voice Senior chi andrà in finale? Cosa succede il 4 aprile

finale in arrivo per The Voice Senior, il talent dei record in onda su Rai1 e che mette a disposizione una seconda possibilità per chi voglia realizzare il sogno di esibirsi su un palcoscenico importante. La conduzione, come sempre, è affidata ad Antonella Clerici mentre i giudici li conosciamo molto bene. Si tratta di Clementino, Arisa, Gigi D'Alessio e Loredana Bertè. Il programma ha inoltre raggiunto la semifinale conquistando una serata dopo l'altra ma solo oggi scopriremo i nomi dei finalisti annunciati al termine dei Knock Out.The Voice Senior, le Anticipazioni del 4 aprileDopo la fine della fase delle Blind Auditions, i concorrenti sono ora chiamati a un ultimo sforzo in vista della finale dell'11 aprile, quella in cui verrà incoronato il vincitore assoluto di quest'edizione. Antonella Clerici è già pronta per annunciare chi, tra i nomi degli artisti arrivati a questa fase, può accedere alla puntata conclusiva in cui i coach potranno sperare di far trionfare uno dei loro preferiti.

