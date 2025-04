Serie B 2024 25 - Diretta LaB Channel 32a Giornata | Palinsesto e Telecronisti Amazon Prime Video

Channel, disponibile su Prime Video, che trasmette tutte le partite delle squadre della Serie BKT. Questo accordo tra la Lega Serie B e Amazon rappresenta un passo importante verso l'obiettivo di Prime Video di ampliare la propria offerta con contenuti sempre più esclusivi, includendo anche eventi sportivi live tra i più seguiti dal pubblico.Per la Lega Serie B, questo progetto rappresenta un ulteriore elemento di innovazione nel settore dei media rights, frutto di un grande impegno e realizzato in tempi rapidi. L'obiettivo è offrire ai tifosi un nuovo strumento per seguire il campionato e supportare le proprie squadre del cuore in maniera ancora più coinvolgente.Il collegamento per ogni gara inizierà con un anticipo di dieci minuti rispetto al calcio d’inizio, proponendo una copertura ricca e immersiva. Digital-news.it - Serie B 2024/25 - Diretta LaB Channel 32a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Amazon Prime Video) Leggi su Digital-news.it Gli appassionati di calcio possono ora godere di un'esperienza unica grazie al nuovo canale LaB, disponibile su, che trasmette tutte le partite delle squadre dellaBKT. Questo accordo tra la LegaB erappresenta un passo importante verso l'obiettivo didi ampliare la propria offerta con contenuti sempre più esclusivi, includendo anche eventi sportivi live tra i più seguiti dal pubblico.Per la LegaB, questo progetto rappresenta un ulteriore elemento di innovazione nel settore dei media rights, frutto di un grande impegno e realizzato in tempi rapidi. L'obiettivo è offrire ai tifosi un nuovo strumento per seguire il campionato e supportare le proprie squadre del cuore in maniera ancora più coinvolgente.Il collegamento per ogni gara inizierà con un anticipo di dieci minuti rispetto al calcio d’inizio, proponendo una copertura ricca e immersiva.

Serie B 2024 - 2025, anticipi e posticipi dalla 1a alla 4a Giornata (in attesa della copertura tv). Serie B, la classifica 2024-2025. Serie B 2024/25 - Diretta LaB Channel 17a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Amazon Prime Video). Tutti gli allenatori esonerati in Serie B. Reggiana, ecco Dionigi per il dopo Viali. Serie B 2024/25 - Diretta Esclusiva DAZN 14a Giornata: Palinsesto e Telecronisti. Serie B 2024/25 - Diretta Esclusiva DAZN 5a Giornata: Palinsesto e Telecronisti. Ne parlano su altre fonti

Serie B 2024/25 - Diretta DAZN 32a Giornata: Palinsesto e Telecronisti - La 32ª giornata di Serie BKT 2024/25 si concluderà con il derby ligure tra Spezia e Samp... Non perdere questa chance, leggi l'articolo completo per tutte le risposte! (digital-news.it)

LIVE – Serie B, 31ª giornata 2024/25: segui tutti gli aggiornamenti dai campi in diretta - ROMA. Ritorna in campo la Serie B con la trentunesima giornata della stagione 2024/25. Ecco di seguito il livescore completo dove seguire in diretta tutte le ... (restodelcalcio.com)

Squalificati in Serie B 2024/2025 dopo la 31° giornata: ecco quali - Una giornata di squalifica per Cassata (Spezia), Martino e Sgarbi (Cosenza), Adorni e Besaggio (Brescia), Amatucci (Salernitana), Cotali (Modena) e Merkaj (Sudtirol) ... (calciomagazine.net)