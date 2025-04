A che ora oggi il sorteggio del tabellone Masters 1000 Montecarlo 2025? Date programma come vederlo in tv

sorteggio del tabellone principale del Masters 1000 di Montecarlo 2025? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul primo dei tre appuntamenti ‘1000’ della stagione sulla terra battuta europea: le Date, la programmazione del torneo e come seguire il tutto in tv. Stefanos Tsitsipas è chiamato a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa dopo una netta vittoria nell’atto conclusivo contro Casper Ruud. Il greco sarà tra le prime otto teste di serie del main draw e senz’altro tra i favoriti della contesa con il ritorno sulla terra battuta dopo mesi di campi veloci. A guidare il seeding, come già accaduto a Indian Wells e Miami, però, ci sono Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, entrambi alle prese con una delle ultime occasioni da sfruttare prima del rientro di Jannik Sinner. Sono al momento sei gli azzurri in main draw con tre nelle qualificazioni, in attesa dell’annuncio delle wild card. Leggi su Sportface.it Quando si terrà ildelprincipale deldi? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul primo dei tre appuntamenti ‘’ della stagione sulla terra battuta europea: le, lazione del torneo eseguire il tutto in tv. Stefanos Tsitsipas è chiamato a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa dopo una netta vittoria nell’atto conclusivo contro Casper Ruud. Il greco sarà tra le prime otto teste di serie del main draw e senz’altro tra i favoriti della contesa con il ritorno sulla terra battuta dopo mesi di campi veloci. A guidare il seeding,già accaduto a Indian Wells e Miami, però, ci sono Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, entrambi alle prese con una delle ultime occasioni da sfruttare prima del rientro di Jannik Sinner. Sono al momento sei gli azzurri in main draw con tre nelle qualificazioni, in attesa dell’annuncio delle wild card.

