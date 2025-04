Movieplayer.it - Mission: Impossible – The Final Reckoning, Ethan Hunt dovrà scontrarsi con nemici ben noti

Leggi su Movieplayer.it

Focus sui villain di- Thenel trailer inedito che torna a concentrarsi sulle acrobazie mozzafiato compiute da Tom Cruise nel franchise. Paramount ha svelato un nuovo trailer di- Theal CinemaCon che vede l'agente segreto di Tom Cruise confrontarsi con villain ormai. Dopo aver debuttato nei panni della superspianel 1996 nell'originale, il divo torna a riunirsi col regista Christopher McQuarrie per l'ottavo (e ultimo?) capitolo, dove affronterà Gabriel (Esai Morales) e l'Entità ancora una volta dopo- DeadPart One. Combattimenti e acrobazie mozzafiato Come rivela ScreenRant, il trainer si apre conaggrappato al fianco di un piccolo aereo a motore, con frammenti dei capitoli .