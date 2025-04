La bufala di Elon Musk che salva la piccola Lily Thompson

Elon Musk che fa cose da santo laico, che aiuta i poveri. Lo si fa generalmente ricorrendo a immagini generate con AI. Vere e proprie deepfake. Memorabile la storia del magnate che aiuta una dipendente di Starbucks. Stavolta trattiamo il caso di Musk che paga le cure mediche a Lily Thompson, una fantomatica bimba di sette anni che starebbe lottando contro una grave malattia neurologica. Troviamo alcuni esempi nelle condivisioni Facebook, qui e qui. Per chi ha fretta:Circola una foto correlata alla storia di Lily Thompson, bimba affetta da una rara malattia neurologica che Elon Musk avrebbe salvato sostenendo le cure.Non esistono conferme di una bambina con quel nome affetta da una rara malattia.L’immagine in oggetto si è rivelata essere un deepfake. Leggi su Open.online Tra il serio e il faceto continua la tendenza di condividere meme suche fa cose da santo laico, che aiuta i poveri. Lo si fa generalmente ricorrendo a immagini generate con AI. Vere e proprie deepfake. Memorabile la storia del magnate che aiuta una dipendente di Starbucks. Stavolta trattiamo il caso diche paga le cure mediche a, una fantomatica bimba di sette anni che starebbe lottando contro una grave malattia neurologica. Troviamo alcuni esempi nelle condivisioni Facebook, qui e qui. Per chi ha fretta:Circola una foto correlata alla storia di, bimba affetta da una rara malattia neurologica cheavrebbeto sostenendo le cure.Non esistono conferme di una bambina con quel nome affetta da una rara malattia.L’immagine in oggetto si è rivelata essere un deepfake.

