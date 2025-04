Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: si complica il rientro di Dumfries, Marotta accelera per Luis Henrique

Leggi su Internews24.com

di Redazione, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione diNews 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Indice dei Contenutidi VENERDI’ 4 APRILEdi GIOVEDI’ 3 APRILEdi MERCOLEDI’ 2 APRILEdi MARTEDI’ 1 APRILEdi LUNEDI’ 31 MARZOdi DOMENICA 30 MARZOdi SABATO 29 MARZOdi VENERDI’ 4 APRILE, l’infortunio ora è un caso: ecco la data dele cosa sta succedendo davveroSiildidall’infortunio: le ultime sull’esterno dell’