Abruzzo24ore.tv - Tasse, il Consiglio Regionale Blindato Cambia Sede per Svolgersi. Presente Solo la Maggioranza

L'Aquila - Ildell'Abruzzo, riunitosi nella Sala Ipogea a causa dell'occupazione dell'aula principale da parte di manifestanti e consiglieri di opposizione, sta discutendo l'aumento dell'addizionale IRPEF. La seduta si svolge senza la presenza delle opposizioni, mentre l'accesso all'edificio è sorvegliato da Polizia e Carabinieri, consentendo l'ingressoagli accreditati. In precedenza, la Prima Commissione Bilancio ha approvato il progetto di legge della giunta senza modifiche, permettendo la presentazione di eventuali emendamenti direttamente in. La proposta originale prevede una riduzione dell'aliquota per i redditi fino a 28.000 euro all'1,63%, mentre per i redditi tra 28.000 e 50.000 euro l'aliquota salirebbe al 3,23%, e al 3,33% per quelli superiori a 50.