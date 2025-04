Un'anteprima diè stata condivisa al CinemaCon, e questo Yautja non solo sembra un po' diverso, ma sarà anche rappresentato sotto una luce completamente nuova, secondo la protagonista. A CinemaCon è statoto un primo sguardo su, e la novità sta nel fatto che il temibile Yautja assume un ruolo inedito, rivelando lati insospettati. Il regista Dan Trachtenberg, che ritorna alla guida di questo progetto ambientato nello stesso universo di Prey, ci mostra unche, pur mantenendo la sua indiscutibile aura da cacciatore implacabile, si arricchisce di sfumature eroiche.- ilche diventa eroe Secondo la protagonista, che interpreta Thia, la trama si distacca dalla formula tradizionale: la sua eroina, infatti, non è la vittima, ma si allea con il .

Predator: Badlands, Elle Fanning svela un folle colpo di scena.

Predator: Badlands Reveals First Look At The Movie's Yautja As Elle Fanning Shares Crazy Plot Twist.

Predator: Badlands, svelata la clamorosa trama al CinemaCon! Vi spiazzerà totalmente.

Predator: Badlands, la prima foto ufficiale dal set, Elle Fanning interpreterà più di un ruolo.

Predator: Badlands: il nuovo film di fantascienza di Dan Trachtenberg.

Predator: Badlands, tantissimi nuovi rumor sul sequel di Prey con Elle Fanning.