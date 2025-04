Screenworld.it - Selvaggia Lucarelli si sposa e vuole organizzare una festa più grande di quella di Madonna

Leggi su Screenworld.it

e Lorenzo Biagiarelli convoleranno a nozze nel 2026, in Puglia. Dopo 10 anni di fidanzamento la coppia ha deciso di fare il passo più importante. E, conoscendo, non sarà certo un matrimonio qualunque: la giornalista ha già promesso unacosìda far impallidire persino i celebri party dinella stessa regione.A rivelarlo è stata proprio lei durante la trasmissione Hot Ones di Alessandro Cattelan dove tra una battuta e l’altra ha raccontato il retroscena della proposta. Nessun inginocchiamento romantico sotto la luna, nessuna dichiarazione da film. Laha giocato la carta del pragmatismo puro: “Se muoio, tutto andrà a mio figlio Leon, che neanche mi scrive!“, avrebbe detto a Lorenzo in aereo, mettendolo con le spalle al muro. E alla fine, dopo anni di temporeggiamenti, Biagiarelli ha ceduto.