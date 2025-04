Ilfattoquotidiano.it - F1, prove libere Gp Giappone: Piastri domina. Ma la Ferrari sorride: “Piloti contenti” | Risultati e classifica

Oscarla seconda sessione delledel Gp del2025. Sul circuito di Suzuka, teatro del terzo weekend di gara della stagione di Formula 1, il pilota della McLaren chiude le FP2 in 1:28.114. Secondo il compagno di squadra Lando Norris (migliore delle FP1, 1:28.163). È la testimonianza di come per il momento le Papaya siano imprendibili anche in, dopo la doppietta in Cina. La sorpresa è la terza posizione di Isack Hadjar su VCARB.però anche la, con la quarta posizione di Lewis Hamilton e la settima di Charles Leclerc. “È stato difficile mettere tutto insieme oggi, isonodel bilanciamento. Non siamo troppo lontani, ma sarà così anche sabato perché si fa fatica. Ci manca qualcosa nelle Curve 9-11, lavoreremo su quello.