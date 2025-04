Boniek senza filtri su Thiago Motta | Ottimo allenatore ma il Bologna senza di lui va quasi meglio Poi parla così di Yildiz

Boniek è intervenuto a La Gazzetta dello Sport in vista della sfida di domenica tra Roma e Juve. Di seguito le sue dichiarazioni.PLATINI – «Non ha senso quello che hanno fatto a Michel. È finita, ma nessuno gli restituirà i dieci anni tolti ingiustamente. Io l'ho detto fin dal primo giorno: Platini è onesto. Ora c'è anche una sentenza. Vorrei che tornasse in pista, in un calcio ormai così poco romantico sarebbe bello, per esempio, se diventasse il nuovo Boniperti della Juve. Immagina i tifosi?».LASCIA L'UEFA – «Due mandati all'Esecutivo e basta, è la regola e io la rispetto. Spero di essere ricordato come uno che ha parlato più di calcio che di politica: domenica sono all'Olimpico per Roma-Juve!».

Boniek così su Thiago Motta: «Ottimo allenatore ma...». Ne parlano su altre fonti

