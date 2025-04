L’Inter brinda un’altra stella della Primavera | rinnovo fino al 2029

Leggi su Ilnerazzurro.it

Tempo di rinnovi in casa Inter. La società nerazzurra ha una visione sempre più improntata al futuro, con gli ultimi giorni che sono risultati essere particolarmente caldi in tema estensione di contratto per i giovanissimi che popolano le squadre minori. De Pieri, Lavelli, Spinaccè e, ora, ildi un nome ancor più noto ai tifosi nerazzurri: Thomas Berenbruch.I dettagli delNotizia del prolungamento di contratto comunicata il giorno doposua seconda presenza tra i big, quella di ieri sera a San Siro contro il Milan nella semifinale d’andata di Coppa Italia, dove Berenbruch ha aggiunto un gettone al suo counting di presenze in prima squadra giocando però solamente tre minuti.A giudicare però dall’estensione del contrattoal 30 giugno, l’impressione è che il numero delle presenze negli anni a venire sia destinato a crescere vertiginosamente, complici anche la qualità mostrata nelladi Zanchetta e i numeri confezionati.