Lapresse.it - Ucraina, ministro Esteri Regno Unito: “Putin continua a tergiversare, dia una risposta agli Usa”

Leggi su Lapresse.it

Ile la Francia hanno accusato il presidente russo Vladimirdinei colloqui di cessate il fuoco per porre fine ai combattimenti ine hanno aumentato la pressione su Mosca insistendo sul fatto che deve unaimmediataStati Uniti. La Russia ha effettivamente respinto una proposta degli Stati Uniti per una sospensione completa e immediata di 30 giorni dei combattimenti dopo che un funzionario del Cremlino ha affermato lunedì che Mosca considera gli sforzi per porre fine alla sua guerra triennale con l’come “un processo estenuante”. “Il nostro giudizio è chea confondere,“, ha detto ildeglibritannico David Lammy ai giornalisti al quartier generale della Nato, in un punto stampa con il suo omologo francese Jean-Noel Barrot.