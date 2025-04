Ilfattoquotidiano.it - “Nanni Moretti? L’angioplastica coronarica è stata efficace, il danno al miocardio è lieve”: il bollettino dei medici

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Unmiocardico maha funzionato. Queste in sintesi diagnosi pre e postoperatoria di, ricoverato il 2 aprile all’ospedale San Camillo di Roma nel tardo pomeriggio a seguito di una sindromeacuta. “, eseguita prontamente per trattare la coronaria responsabile del quadro clinico, è risultata. Il decorso post-procedurale è stato regolare e ilmiocardico riscontrato”, ha spigato il professor Domenico Gabrielli, direttore UOC Cardiologica dell’ospedale San Camillo Forlanini dove si trova ricoverato il regista.“La funzionalità cardiaca è rapidamente tornata ai valori precedenti all’evento acuto. Nonostante il quadro clinico favorevole e l’evoluzione positiva è prudente mantenere una riserva sulla prognosi per almeno 48 ore, come da prassi.