Lanazione.it - Prato, apre la mostra di tavole originali di Jacovitti ‘Cocco Bill contro la guerra’

Leggi su Lanazione.it

, 4 aprile 2025 - Sabato 5 aprile dalle ore 16 alle ore 19 ci sarà ladidiCoccola guerra a Palazzo Buonamici, nella Sala Gonfalone (primo piano), via Ricasoli, 17. I bambini e ragazzi delle scuole primaria e secondaria di primo grado, seduti sulle sedie, mostreranno ciascuno una delle trentuno cornici con oltre trenta disegnidiin tutto, esposti per la prima volta a. L’entrata allaè libera, le offerte del pubblico andranno a favore di Emergency per fornire assistenza sanitaria ai bambini nelle zone di guerra. È un gesto concreto per aiutare le vittime delle decine di guerre che ancora piagano il nostro mondo (Gaza, Afghanistan etc.) La parte del leone la fanno le ventidel cowboy creato nel 1957 dal più grande fumettista italiano, quel Benitoal quale da un paio d’anni sono state dedicate mostre antologiche nei più importanti luoghi della cultura contemporanea, dal museo MAXXI di Roma al PAFF di Pordenone.