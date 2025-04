Visite a domicilio con i farmaci rubati dall' ospedale arrestato operatore socio sanitario

Visite mediche a domicilio (presumibilmente previo pagamento), utilizzando farmaci e dispositivi sanitari rubati dallo stesso ospedale dove lavorava. Un operatore socio sanitario, arrestato dai carabinieri. Il suo territorio. Romatoday.it - Visite a domicilio con i farmaci rubati dall'ospedale, arrestato operatore socio sanitario Leggi su Romatoday.it Aveva un suo giro di clienti. Decine di pazienti a cui prestavamediche a(presumibilmente previo pagamento), utilizzandoe dispositivi sanitario stessodove lavorava. Undai carabinieri. Il suo territorio.

Visite a domicilio con i farmaci rubati dall'ospedale, arrestato operatore socio sanitario. Rubava farmaci dall'ospedale per fare visite private, ai domiciliari un 59enne. Farmaci e dispositivi medici (per 65 chili) rubati in ospedale per fare visite private, domiciliari con bracci. Farmaci e dispositivi medici rubati all'ospedale per visite private: arrestato operatore sanitario. Fino a 800 € a visita per somministrare farmaci. Ma era una finta "medico" | Federazione. Torre del Greco, all'Asl Napoli 3 Sud farmaci e visite gratuite per chi non può permettersi l’assistenza sanit. Ne parlano su altre fonti

