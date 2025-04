Franco Fracassi la verità oltre la propaganda | appuntamento sabato 12 aprile a Piana di Monte Verna

CAMPI FLEGREI: INCONTRO CON IL MINISTRO DEL TURISMO..

L’appello di Enrico Ditto: “Il turismo non è il problema di Napoli, ma parte della soluzione: non trasformiamo l’overtourism in un alibi”.

Intervista a Franco Fracassi.

Venerdì la presentazione del libro del giornalista d'inchiesta Franco Fracassi.

Villaricca ricorda Santo Romano: il 13 febbraio l’inaugurazione di un murale in suo onore.

Mafia, terrorismo, servizi segreti, massoneria: strumenti diversi per una strategia unica.