I Fantastici 4 | Gli Inizi; primo sguardo a Silver Surfer e a Vanessa Kirby in dolce attesa

primo piano nelle anticipazioni sul film sui Fantastici 4 svelate da Marvel nel corso del CinemaCon di Las Vegas. Il pubblico del CinemaCon di Las Vegas galvanizzato dall'anteprima esclusiva de I Fantastici 4: Gli Inizi mostrata da Marvel nel corso di un panel ricco di sorprese. A farla da padrone sono state le donne, con la rivelazione di un cattivo eccezionale che, per l'occasione, è diventata una cattiva e della Sue Storm di Vanessa Kirby in dolce attesa. Il CEO Marvel Kevin Feige, assente perché impegnato sul set inglese di Avengers: Doomsday, ha inviato un messaggio video esaltando l'arrivo della Prima Famiglia Marvel e anticipando che la storia dei personaggi interpretati da Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ed . Movieplayer.it - I Fantastici 4: Gli Inizi; primo sguardo a Silver Surfer e a Vanessa Kirby... in dolce attesa Leggi su Movieplayer.it Donne inpiano nelle anticipazioni sul film sui4 svelate da Marvel nel corso del CinemaCon di Las Vegas. Il pubblico del CinemaCon di Las Vegas galvanizzato dall'anteprima esclusiva de I4: Glimostrata da Marvel nel corso di un panel ricco di sorprese. A farla da padrone sono state le donne, con la rivelazione di un cattivo eccezionale che, per l'occasione, è diventata una cattiva e della Sue Storm diin. Il CEO Marvel Kevin Feige, assente perché impegnato sul set inglese di Avengers: Doomsday, ha inviato un messaggio video esaltando l'arrivo della Prima Famiglia Marvel e anticipando che la storia dei personaggi interpretati da Pedro Pascal,, Joseph Quinn ed .

