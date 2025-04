Corteo per Ilaria Sula alla Sapienza la denuncia della rettrice | Università vandalizzata

della Minerva e la vasca di fronte. Scritte anche sui muri del Rettorato e in altre aree della Città universitaria. È il bilancio dei danni provocati dalla manifestazione organizzata da gruppi e associazioni studentesche contro i femminicidi. Romatoday.it - Corteo per Ilaria Sula alla Sapienza, la denuncia della rettrice: "Università vandalizzata" Leggi su Romatoday.it Lo scalone monumentale deturpato, così come la statuaMinerva e la vasca di fronte. Scritte anche sui muri del Rettorato e in altre areeCittà universitaria. È il bilancio dei danni provocati dmanifestazione organizzata da gruppi e associazioni studentesche contro i femminicidi.

In duemila al corteo per Ilaria Sula alla Sapienza: scritte e vernice contro la statua della Minerva. Corteo rumoroso alla Sapienza per Ilaria Sula, la studentessa uccisa. Corteo per Ilaria Sula alla Sapienza: una marea transfemminista attraversa la città universitaria. Corteo per Ilaria Sula alla Sapienza, la denuncia della rettrice: "Università vandalizzata". Corteo alla Sapienza contro i femminicidi di Sara Campanella e Ilaria Sula. "Per Ilaria, per Sara, per tutte": migliaia in presidio a piazzale Aldo Moro, alla Sapienza. Ne parlano su altre fonti

Corteo per Ilaria Sula alla Sapienza: una marea transfemminista attraversa la città universitaria - Una marea viola alla Sapienza per il minuto di rumore organizzato in memoria di Ilaria Sula, la 22enne uccisa e nascosta in una valigia a Roma ... (fanpage.it)

Corteo rumoroso alla Sapienza per Ilaria Sula, la studentessa uccisa - Massa, il questore dispone la sospensione dell’attività per il locale da ballo. Il tutto a causa di continue risse, poi sfociate in un grave fatto di sangue. Per il ragazzo vittima dell’aggressione ci ... (lanazione.it)

Roma, tensioni al corteo per Ilaria Sula alla Sapienza - Il corteo transfemminista convocato dopo l’arresto del presunto omicida della studentessa Ilaria Sula ha occupato il cantiere interno all’università La Sapienza che circonda il Rettorato. Le manifesta ... (msn.com)