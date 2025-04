Filler e botox low cost nella clinica casalinga | indagate due donne

Filler di dubbia provenienza, senza però essere abilitate. Secondo quanto riferito dalla Guardia di Finanza, le due donne, che si spacciavano per dottoresse senza aver mai studiato. Bresciatoday.it - Filler e botox low cost nella clinica casalinga: indagate due donne Leggi su Bresciatoday.it Si presentavano come "medici estetici" e somministravano iniezioni sottocutanee di botulino, acido ialuronico edi dubbia provenienza, senza però essere abilitate. Secondo quanto riferito dalla Guardia di Finanza, le due, che si spacciavano per dottoresse senza aver mai studiato.

