Tragedia a Potenza camion si ribalta in autostrada | un morto

L'incidente mortale poco prima dell'alba

Incidente fatale nelle prime ore del mattino sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza, all'altezza del km 43+350 in direzione Sicignano. Un autocarro si è ribaltato, causando la morte di una persona.

Sul luogo dell'accaduto sono giunti immediatamente la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118, il team di Pronto Intervento ANAS e il personale ANAS. A seguito dell'incidente, la carreggiata è stata chiusa al km 45+800 (svincolo di Potenza Ovest) in direzione Sicignano, con il traffico deviato sulla ex SS94.

