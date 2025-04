Eurozona | Stabilità nel Tasso di Risparmio e Investimenti Familiari nel Q4 2024

2024 il Tasso di Risparmio delle famiglie nell'Eurozona è rimasto stabile al 15,3%, con consumi e reddito disponibile lordo in aumento dell'1%. Anche il Tasso di investimento delle famiglie è rimasto invariato al 9,1%, con la formazione lorda di capitale fisso in crescita dello 0,7%, in linea con l'andamento del reddito. Lo riferisce Eurostat. Parallelamente, la quota di profitti delle imprese non finanziarie è scesa dal 38,8% al 38,5%, complice l'aumento di retribuzioni e imposte nette sui sussidi (+1,3%), superiore alla crescita del valore aggiunto lordo (+0,8%). Il Tasso di investimento delle imprese è sceso dal 21,8% al 21,3%, riflettendo una contrazione dell'1,2% degli Investimenti aziendali, nonostante un lieve aumento del valore aggiunto. L'istituto europeo di statistica ricorda che i picchi degli anni precedenti sono legati a importazioni straordinarie di beni legati alla proprietà intellettuale, effetto diretto della globalizzazione.

Eurozona: Stabilità nel Tasso di Risparmio e Investimenti Familiari nel Q4 2024. Convogliare il risparmio verso gli investimenti e l’innovazione in Europa. Eurozona, nel terzo trimestre 2024 si riducono i risparmi delle famiglie. I nodi della competitività. La crescita dell’Italia fra tensioni globali, tassi e PNRR. Panetta (Bankitalia): “Serve un patto europeo per la produttività”. Il ruolo cruciale del risparmio. Mutui, la BCE apre la porta a un nuovo taglio dei tassi. Ne parlano su altre fonti

