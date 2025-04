Ilfattoquotidiano.it - Brignone risponde alle critiche dopo l’operazione: “Le condizioni della pista erano ottime, rifarei tutto”

“Nel momento più felicemia carriera non ci voleva proprio, mi aspettava ancora un mese di lavoro e non vedevo l’ora di farlo. Dovrò, invece, affrontare una nuova sfida nella quale metterò tutta me stessa come sempre. Leneve, stavo bene e se tornassi indietrouguale cercando però di non cadere”. Queste le prime parole di Federicaall’Agil’intervento chirurgico concluso nella tarda serata di giovedì. La campionessaCoppa del Mondo generale, oltreCoppe di discesa e gigante, è stata operata alla clinica La Madonnina di Milano per la riduzione e sintesifrattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale etesta del peronegamba sinistra. La sciatrice è stata vittima di una tremenda caduta durante il gigante femminile dei Campionati Italiani di sci alpino 2025, sulle neviVal di Fassa.