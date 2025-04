Minivan di Uber multato a Torino ma per le scritte pubblicitarie non conformi

Torino gli agenti del reparto sicurezza stradale integrata della polizia locale hanno fermato un autoveicolo adibito a noleggio del gruppo Uber con conducente con grandi scritte sulle fiancate. Durante il. Torinotoday.it - Minivan di Uber multato a Torino, ma per le scritte pubblicitarie non conformi Leggi su Torinotoday.it Nella giornata di ieri, giovedì 3 aprile 2025, in corso Svizzera angolo via Pianezza agli agenti del reparto sicurezza stradale integrata della polizia locale hanno fermato un autoveicolo adibito a noleggio del gruppocon conducente con grandisulle fiancate. Durante il.

Minivan di Uber multato a Torino, ma per le scritte pubblicitarie non conformi.

