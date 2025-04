Controllo sul treno nelle tasche del passeggero 200 grammi di cocaina | arrestato

Controllo sul regionale, dalle tasche di un passeggero spuntano 200 grammi di cocaina. È accaduto durante un servizio di scorta a bordo del treno viaggiatori da Reggio Emilia a Piacenza.Il personale della Polfer di Reggio Emilia, nell'ambito dei servizi predisposti quotidianamente dal. Ilpiacenza.it - Controllo sul treno, nelle tasche del passeggero 200 grammi di cocaina: arrestato Leggi su Ilpiacenza.it sul regionale, dalledi unspuntano 200di. È accaduto durante un servizio di scorta a bordo delviaggiatori da Reggio Emilia a Piacenza.Il personale della Polfer di Reggio Emilia, nell'ambito dei servizi predisposti quotidianamente dal.

Controllo sul treno, nelle tasche del passeggero 200 grammi di cocaina: arrestato. Trenitalia, nuove regole per i bagagli: sulle Frecce massimo due valigie a passeggero. Nasconde nelle calze due rolex da 54mila euro: fermato passeggero su treno diretto a Milano. Frecciarossa: da domani primo marzo limite di due bagagli per passeggero. Le nuove regole. Prova di brividi in carrozza. Capotreni e passeggeri soli «Dove sono gli agenti?». Frecce di Trenitalia e bagagli, azienda fa dietrofront su nuove regole e multe. Ne parlano su altre fonti

Soccorre un passeggero e viene derubato in treno: il costo di un gesto eroico - Il giovane professionista stava viaggiando su un treno partito da Bologna e diretto a Pesaro, quando il capotreno lo ha chiamato per prestare soccorso a un passeggero che stava accusando un malore. (notizie.it)

Brutale aggressione a macchinista e capotreno: soppresso il treno per Milano - Il treno stava approcciando alla stazione di Lodi quando il capotreno si è avvicinato al passeggero abusivo per il controllo dei titoli di viaggio. La discussione si sarebbe animata ... (ilgiornale.it)

In vendita 13 uniformi del 118, treno fermo 40 minuti per passeggero molesto: gli interventi in Valdarda - Ambulante vende 13 uniformi del 118, treno fermo 40 minuti per passeggero molesto. A intervenire nei giorni scorsi i carabinieri di Fiorenzuola, nell’ambito del dispositivo straordinario di controllo ... (ilpiacenza.it)